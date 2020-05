Continua la serie di approfondimenti in diretta firmati Viva Network. Martedì 5 maggio a partire dalle ore 19.30 avremo come nostri ospiti il sindaco di Bari nonché presidente Anci, il senatore ed ex presidente della commissione bilancio del Senatoe il presidente Assoeventi di Confindustria, il senatoreSicurezza, prospettive economiche, problematiche sociali e impatto dell'emergenza nel mondo dell'imprenditoria e della politica: l'Italia entra nellacon una serie di interrogativi e perplessità che affronteremo insieme ai nostri ospiti.Potete seguire in diretta l'intervista curata dal direttoresulle homepage dei portali Viva e sulle rispettive pagine Facebook.