Tatò Paride al fianco del Corteo Storico di San Nicola 2022

Social Video 34 secondi Tatò Paride per il corteo Storico di San Nicola a Bari

Il corteo storico è il momento culturale identitario più importante dell'anno per la città di Bari e dopo 2 anni di pandemia si potrà finalmente tornare a viverlo in presenza con la partecipazione festosa di tutta la comunità e dei tantissimi fedeli che raggiungeranno il capoluogo per l'occasione. I supermercati Coop Master di Tato Paride spa, da decenni riferimento a Bari e provincia per la spesa di tutti i giorni con i supermercati ad insegna Coop e Coop Superstore, non potevano non condividere questo appuntamento all'insegna della socialità, della tradizione e soprattutto della celebrazione della pace.Con entusiasmo sosteniamo quindi l'edizione 2022 del Corteo Storico di San Nicola in qualità di sponsor ufficiale condividendone i valori e lo spirito e soprattutto con la consapevolezza di poter così ricambiare, almeno in parte, la fiducia che l'intera comunità ci dimostra ogni giorno scegliendoci.