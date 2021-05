"Stasera è Festa Grande: San Nicola c’è e…si vede!"

Il Santo di tutti. Il Santo per tutti. Se per il secondo anno di fila – causa pandemia - baresi e pellegrini non potranno riversarsi lungo le vie del capoluogo per vivere a stretto contatto la festa di San Nicola, la TV scende in campo per portare la festa nelle case di tutti.canale di punta di TRM NETWORK dalla sera del 6 maggio segnerà il ritorno in esclusiva in uno studio TV di– al secolo– padroni di casa di "un format tv "verticale" (andrà in onda anche sui social di TRMTV, sulle pagine ufficiali di toti e tata e dei due artisti oltre che su I Like Puglia) con la partecipazione di ospiti e collegamenti in diretta.Daldi Bari, Annamaria Ferretti, Rossella Petragallo, Chiara Curci si alterneranno nell'ospitare protagonisti della tradizione tra sacro e profano, artisti, imprenditori, politici.Nello studio 1 di Bari di, Emilio Solfrizzi e Antonio Stornaiolo, Max Sisto e Maria Cristina Decarlo si alterneranno in conduzione con ospiti prestigiosi da tutto il mondo.Ad impreziosire il quadro una riedizione esclusiva del corteo : Nicole Cascione e Michele Mitarotondo inviati per incontrare i figuranti che – in sicurezza – faranno rivivere le emozioni dello storico evento.E poi? Il contatto diretto dei cittadini fedeli: i messaggi live per parlare con Solfrizzi e Stornaiolo e con tutti gli ospiti come in una vera agorà digitale in cui non manchi la riflessione sul momento storico ma anche una boccata di sana aria di spensieratezza di cui tutti avvertiamo urgente bisogno."Uno sforzo editoriale fortemente voluto dal nostro gruppo – commenta Rossella Tosto, direttore di TRM Network – da sempre vicino ai baresi ed ai fedeli nel racconto della festa in tutte le sue declinazioni".Sipario da giovedi 6 maggio a domenica 9 ogni sera su TRMH24.