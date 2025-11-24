Speciale elezioni regionali 2025, in diretta i risultati della provincia di Bari

Risultati in diretta nella circoscrizione Bari

Sezioni circoscrizionali: 0 / 1124

Candidato presidente Voti % Antonio Decaro Ada Donno Luigi Lobuono Sabino Mangano

I cittadini pugliesi hanno espresso le loro preferenze e ora è il momento di scoprire l'esito del voto. Seguiamo, passo dopo passo, l'andamento dello spoglio per le elezioni regionali in Puglia, con un focus particolare sulla circoscrizione di Bari.In questa pagina aggiorneremo in diretta i risultati provenienti dai comuni del territorio, analizzando percentuali, trend e possibili scenari politici che si delineano man mano che arrivano i dati ufficiali. Un racconto in tempo reale per comprendere come si sta orientando l'elettorato e quali equilibri potrebbero emergere nel nuovo panorama regionale, con uno sguardo privilegiato sulle città del nord barese.Seguiamo qui in diretta i risultati a livello provinciale per quanto riguarda la- Stando agli instant poll realizzati da YouTrend per Sky, ilè in testa a tutti i partiti con una percentuale compresa, subito dopo(tra). Bene le liste civiche del centrosinistra con Decaro Presidente tra l'11 e il 15%. Forza Italia è intorno alla doppia cifra (8-11%), mentre M5s si ferma tra il 6 e l'8%. Seguono AVS (4-6%) e Lega (3,5-5,5%).- Le prime proiezioni relative ai risultati dei partiti danno fuori, non avendo raggiunto la soglia di sbarramento del 4%, le liste(per il centrosinistra) e(per il centrodestra). Tra i nomi a rischio di non elezione ci sonodi Molfetta e l'ex assessore regionale. Non dovrebbero raggiungere il 4% nemmeno le liste collegate ai candidati Ada Donno e Sabino Mangano.- Con la chiusura dei seggi e l'avvio ufficiale dello spoglio per le elezioni regionali, l'attenzione si concentra ora sulle prime indicazioni utili a delineare il nuovo quadro politico nelle diverse Regioni. Dopo una campagna elettorale intensa e un'affluenza in calo rispetto alle precedenti tornate, le proiezioni iniziano a tracciare i primi scenari, offrendo un orientamento su come potrebbe comporsi la futura governance locale.In Puglia, le stime mostrano Antonio Decaro nettamente in testa, con percentuali che superano stabilmente il 60%. Il suo avversario, Luigi Lobuono, risulta più arretrato, attestandosi attorno al 30%. Un margine ampio che, qualora confermato dal conteggio effettivo delle schede, indicherebbe una vittoria molto solida per il candidato del centrosinistra.Secondo idati Consorzio Opinio per la Rai, candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione Puglia si attesta sul, candidato del centrodestra, sul- Le urne si sono chiuse. Nell'attesa che venga elaborato il dato di affluenza a livello provinciale, nei seggi inizia lo scrutinio dei voti.