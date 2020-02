Aspettando il Papa, l'intervista esclusiva con Mons. Francesco Cacucci

Social Video 10 minuti Verso la visita del Papa, intervista con Mons. Francesco Cacucci Giuseppe Di Bisceglie

La città di Bari si prepara ad accogliere i vescovi del Mediterraneo nell'ambito dell'incontro sul tema "Mediterraneo, frontiera di Pace".In nome della pace, a Bari si riuniranno i vescovi di diciannove Paesi affacciati sul grande mare.L'Incontro, promosso dalla Cei è una sorta di Sinodo del Mediterraneo che porterà a Bari dal 19 al 23 febbraio oltre cinquanta vescovi delle Chiese affacciate sul grande mare in rappresentanza di tre continenti (Europa, Asia e Africa). Sarà concluso da papa Francesco. Sui passi del "profeta di pace" Giorgio La Pira, i vescovi si confronteranno per indicare percorsi concreti di riconciliazione e fraternità fra i popoli in un'area segnata da guerre, persecuzioni, emigrazioni, sperequazioni.Un evento al quale la Puglia e l'Italia intera si sta preparando e che è destinato a lasciare un tangibile segno nella storia del nostro paese.Del sinodo "Mediterraneo, frontiera di Pace" abbiamo parlato, in esclusiva, con Mons. Francesco Cacucci, Arcivescovo Metropolita della diocesi di Bari - Bitonto.