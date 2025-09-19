88^ Campionaria Internazionale Fiera del Levante. <span>Foto Ida Vinella</span>
88^ Campionaria Internazionale Fiera del Levante.
Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali

Prosegue sino a domenica l'88^ Campionaria Internazionale, con focus dedicati alla sostenibilità, al digitale e alle tradizioni

Bari - venerdì 19 settembre 2025 11.40

Bari al centro del dialogo internazionale fino al 21 settembre, tra incontri e commercio, gusto e confronti sugli orizzonti futuri. Continua sino a domenica il programma dell'88^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante, con il quartiere fieristico che richiama come da tradizione visitatori, turisti, stakeholder, ospiti da tutto il mondo. L'evento quest'anno ha come tema "Soffia a Levante. La pace costruisce ponti, il commercio li attraversa", una chiamata al dialogo, allo scambio internazionale, alla connessione tra tradizione, innovazione e identità, con lo sguardo che spazia dal locale al panorama globale.

La Regione Puglia si racconta

È fitto il programma di talk, dibattiti, presentazioni negli spazi della Regione Puglia. Sotto il claim "Tutta la Puglia che c'è: la differenza si vede", la Regione porta in Fiera un ampio ventaglio di temi strategici: dalla gestione sostenibile dell'acqua, risorsa cruciale in un territorio esposto ai cambiamenti climatici, alle buone pratiche di "Comunicare il rischio", per rafforzare consapevolezza e partecipazione su ambiente e salute. Spazio anche agli stili di vita di bambini e adolescenti, con progetti che uniscono sorveglianza, educazione e promozione della salute nelle scuole, con un focus importante sul tema della cultura della prevenzione, spaziando sino alla portualità turistica, settore in crescita che rappresenta una leva per lo sviluppo integrato tra mare, accoglienza e economia locale.

Uno dei numerosi punti focali degli incontri di quest'anno è la mobilità sostenibile: oggi alle 17 si svolgerà il convegno "Una Bicicletta per: spostarsi in sicurezza, creare economia e vivere meglio le nostre città", in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (16-22 settembre 2025). L'incontro offrirà una panoramica sugli interventi normativi e infrastrutturali già attuati, sulle evoluzioni giuridiche e sulle iniziative promosse da Polizia Stradale, istituzioni, FCI e associazioni di settore.

In parallelo si discute del digitale nelle sue applicazioni al trasporto e all'innovazione nelle imprese, per rendere più efficienti ed ecologici i collegamenti interni alla Puglia, oltre che nel tema del rapporto con i cittadini.

20 settembre: con San Nicola fede, memoria e folklore approdano in Fiera

Sabato 20 settembre sarà una giornata speciale dedicata alla statua di San Nicola, per la prima volta presente nel quartiere fieristico, in un gesto che mette insieme devozione popolare, memoria storica e attività economica. Alle 10:00, la statua lascerà la Basilica di San Nicola e, accolta all'ingresso orientale della Fiera, inizierà la cerimonia con Sbandieratori e Timpanisti dell'associazione "Militia Sancti Nicolai". Alle 10:45 prenderà il via una processione a spalla che percorrerà Viale Italo Orientale, Viale Agricoltura e Viale Albania fino al Piazzale 47 Ovest. A mezzogiorno è prevista la celebrazione eucaristica sul Piazzale, presieduta da fr. Giovanni Distante OP e aperta a imprenditori, visitatori e fedeli, animata dal coro della Basilica. Nel pomeriggio (13:00-16:00), omaggio alla statua e momenti di silenziosa contemplazione; alle 16:00, Preghiera per la pace e la fraternità universale con l'Arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano. La giornata si chiuderà alle 16:30 con il ritorno della statua alla Basilica. Questo evento è stato promosso congiuntamente da Nuova Fiera del Levante e Basilica Pontificia di San Nicola, nel segno del legame storico tra il Santo e la tradizione mercantile barese.

Prevenzione in primo piano: screening, info point e stand dedicati alla salute

In tema di salute e sensibilizzazione, l'ASL Bari è presente per tutti i giorni della Campionaria con attività che spaziano dallo screening sanitario alla prevenzione, alle donazioni di sangue, con più postazioni: un gazebo davanti al Padiglione 216, un'autoemoteca per test e vaccini, e un info point lungo la rambla centrale della Fiera. Gli operatori offrono dimostrazioni pratiche (rianimazione cardio-polmonare, massaggio cardiaco, disostruzione delle vie aeree), consulenze su salute polmonare, rischio cardiovascolare, alimentazione, terapia del dolore, prevenzione di patologie testa-collo. Inoltre è attivo, nel Padiglione della Regione Puglia, un ambulatorio per patologie croniche (cardiovascolari, pneumologiche, endocrino-metaboliche…), con prenotazione obbligatoria, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Lo stand della prevenzione FADOI-ANÍMO integra queste attività, offrendo visite, consigli e materiale informativo sul valore della prevenzione come strumento di salute collettiva.

Gli "evergreen" della Fiera, dalla Galleria delle Nazioni agli spazi automotive

Accanto alle novità e ai dibattiti, la 88^ Campionaria conserva i suoi spazi identitari, che da sempre rappresentano il cuore della manifestazione. La Galleria delle Nazioni continua a essere il luogo di incontro tra Paesi e culture, con esposizioni che mettono in dialogo tradizioni, prodotti e opportunità di scambio internazionale. L'area Edilizia e Arredamento, da sempre fiore all'occhiello della Fiera, presenta le nuove soluzioni per la casa e l'abitare, dalle tecniche costruttive innovative al design sostenibile. Non manca lo spazio Automotive, con esposizioni dedicate alle ultime novità del settore automobilistico e ai modelli che coniugano tecnologia e sicurezza, con occasioni speciali e nuove proposte.

Gusto e tradizione con i sapori autentici pugliesi (e non solo)

Non mancano i momenti di gusto, che ormai tradizionalmente fanno parte dell'appuntamento con la Fiera nell'immaginario collettivo . Il Villaggio Coldiretti, lungo Viale Adriatico, resta aperto fino al 21 settembre, con mercati di Campagna Amica, esposizioni di prodotti tipici, animazione per i più piccoli, attività legate alla biodiversità e talk su temi come "politiche del cibo locale: dai mercati alle mense", su alimentazione consapevole e modelli di consumo responsabile. Inoltre il dipartimento Agricoltura promuove quotidianamente show cooking e incontri sul mare e la cultura della pesca. Attraverso i vari talk in programma sull'argomento si discute dell'interazione tra produzioni agricole locali, filiere corte e sostenibilità ambientale e sociale, riflettendo sul ruolo dell'agroalimentare nella costruzione dell'identità pugliese e nella risposta alle sfide economiche del territorio.
