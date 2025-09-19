Fiera del Levante come ponte tra popoli: incontri, commercio e scambi internazionali

Bari al centro del dialogo internazionale fino al 21 settembre, tra incontri e commercio, gusto e confronti sugli orizzonti futuri. Continua sino a domenica il programma dell'88^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante
, con il quartiere fieristico che richiama come da tradizione visitatori, turisti, stakeholder, ospiti da tutto il mondo. L'evento quest'anno ha come tema "Soffia a Levante. La pace costruisce ponti, il commercio li attraversa"
, una chiamata al dialogo, allo scambio internazionale, alla connessione tra tradizione, innovazione e identità, con lo sguardo che spazia dal locale al panorama globale.
La Regione Puglia si racconta
È fitto il programma di talk, dibattiti, presentazioni negli spazi della Regione Puglia. Sotto il claim "Tutta la Puglia che c'è: la differenza si vede"
, la Regione porta in Fiera un ampio ventaglio di temi strategici: dalla gestione sostenibile dell'acqua, risorsa cruciale in un territorio esposto ai cambiamenti climatici, alle buone pratiche di "Comunicare il rischio", per rafforzare consapevolezza e partecipazione su ambiente e salute. Spazio anche agli stili di vita di bambini e adolescenti, con progetti che uniscono sorveglianza, educazione e promozione della salute nelle scuole, con un focus importante sul tema della cultura della prevenzione
, spaziando sino alla portualità turistica, settore in crescita che rappresenta una leva per lo sviluppo integrato tra mare, accoglienza e economia locale.Uno dei numerosi punti focali degli incontri di quest'anno è la mobilità sostenibile
: oggi alle 17 si svolgerà il convegno "Una Bicicletta per: spostarsi in sicurezza, creare economia e vivere meglio le nostre città"
, in occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile (16-22 settembre 2025). L'incontro offrirà una panoramica sugli interventi normativi e infrastrutturali già attuati, sulle evoluzioni giuridiche e sulle iniziative promosse da Polizia Stradale, istituzioni, FCI e associazioni di settore.
In parallelo si discute del digitale
nelle sue applicazioni al trasporto e all'innovazione nelle imprese, per rendere più efficienti ed ecologici i collegamenti interni alla Puglia, oltre che nel tema del rapporto con i cittadini.
20 settembre: con San Nicola fede, memoria e folklore approdano in Fiera
Sabato 20 settembre sarà una giornata speciale dedicata alla statua di San Nicola
, per la prima volta presente nel quartiere fieristico, in un gesto che mette insieme devozione popolare, memoria storica e attività economica. Alle 10:00, la statua lascerà la Basilica di San Nicola e, accolta all'ingresso orientale della Fiera, inizierà la cerimonia con Sbandieratori e Timpanisti dell'associazione "Militia Sancti Nicolai". Alle 10:45 prenderà il via una processione a spalla che percorrerà Viale Italo Orientale, Viale Agricoltura e Viale Albania fino al Piazzale 47 Ovest. A mezzogiorno è prevista la celebrazione eucaristica sul Piazzale, presieduta da fr. Giovanni Distante OP e aperta a imprenditori, visitatori e fedeli, animata dal coro della Basilica. Nel pomeriggio (13:00-16:00), omaggio alla statua e momenti di silenziosa contemplazione; alle 16:00, Preghiera per la pace e la fraternità universale con l'Arcivescovo Mons. Giuseppe Satriano. La giornata si chiuderà alle 16:30 con il ritorno della statua alla Basilica. Questo evento è stato promosso congiuntamente da Nuova Fiera del Levante e Basilica Pontificia di San Nicola, nel segno del legame storico tra il Santo e la tradizione mercantile barese.
Prevenzione in primo piano: screening, info point e stand dedicati alla salute
In tema di salute e sensibilizzazione, l'ASL Bari è presente per tutti i giorni della Campionaria
con attività che spaziano dallo screening sanitario alla prevenzione, alle donazioni di sangue, con più postazioni: un gazebo davanti al Padiglione 216, un'autoemoteca per test e vaccini, e un info point lungo la rambla centrale della Fiera. Gli operatori offrono dimostrazioni pratiche (rianimazione cardio-polmonare, massaggio cardiaco, disostruzione delle vie aeree), consulenze su salute polmonare, rischio cardiovascolare, alimentazione, terapia del dolore, prevenzione di patologie testa-collo. Inoltre è attivo, nel Padiglione della Regione Puglia, un ambulatorio per patologie croniche (cardiovascolari, pneumologiche, endocrino-metaboliche…), con prenotazione obbligatoria, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18. Lo stand della prevenzione FADOI-ANÍMO integra queste attività, offrendo visite, consigli e materiale informativo sul valore della prevenzione come strumento di salute collettiva.
Gli "evergreen" della Fiera, dalla Galleria delle Nazioni agli spazi automotive
Accanto alle novità e ai dibattiti, la 88^ Campionaria conserva i suoi spazi identitari, che da sempre rappresentano il cuore della manifestazione. La Galleria delle Nazioni continua a essere il luogo di incontro tra Paesi e culture, con esposizioni che mettono in dialogo tradizioni, prodotti e opportunità di scambio internazionale. L'area Edilizia e Arredamento, da sempre fiore all'occhiello della Fiera, presenta le nuove soluzioni per la casa e l'abitare, dalle tecniche costruttive innovative al design sostenibile. Non manca lo spazio Automotive, con esposizioni dedicate alle ultime novità del settore automobilistico e ai modelli che coniugano tecnologia e sicurezza, con occasioni speciali e nuove proposte.
Gusto e tradizione con i sapori autentici pugliesi (e non solo)
Non mancano i momenti di gusto, che ormai tradizionalmente fanno parte dell'appuntamento con la Fiera nell'immaginario collettivo . Il Villaggio Coldiretti, lungo Viale Adriatico, resta aperto fino al 21 settembre, con mercati di Campagna Amica, esposizioni di prodotti tipici, animazione per i più piccoli, attività legate alla biodiversità e talk su temi come "politiche del cibo locale: dai mercati alle mense", su alimentazione consapevole e modelli di consumo responsabile. Inoltre il dipartimento Agricoltura promuove quotidianamente show cooking e incontri sul mare e la cultura della pesca. Attraverso i vari talk in programma sull'argomento si discute dell'interazione tra produzioni agricole locali, filiere corte e sostenibilità ambientale e sociale, riflettendo sul ruolo dell'agroalimentare nella costruzione dell'identità pugliese e nella risposta alle sfide economiche del territorio.