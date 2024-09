Sagre, cultura, eventi: cosa fare nel weekend 27-29 settembre a Bari e dintorni

Un altro weekend ricco dideldellae dellaEcco una selezione di eventi da non perdere nel weekend delSpettacoli, eventi, stand gastronomici e culturali animeranno la Fiera fino aLa chiusura è affidata aApertura straordinaria dell'antico forno di Bari vecchiaUn appuntamento imperdibile che quest'anno giunge alla 58^edizione. Eventi, attività laboratoriali, visite guidate e food per un weekend indimenticabile. Ospite della serata conclusiva saràProtagoniste indiscusse lae la. Special guestPiazza Vittorio Emanuele è pronta a ospitare la settima edizione dell'evento che coniuga stand gastronomici e momenti musicaliUn festival di sperimentazioni culturali che prevede svariati appuntamenti tra musica, riflessioni e attualitàCome da tradizione, domenica mattina ci sarà la processione per le vie della cittàLa seconda edizione di questo appuntamento culinario si terrà in piazza Le Monache per un connubio tra sapori, convivialità e musicaTornano i concerti gratuiti nell'ambito della rassegna musicale organizzata dall'associazione culturale "Radicanto"Spettacoli, animazione, stand enogastronomiciDalle 11.00 visita guidata al complesso medievale di Santa Maria di Cesano a cura dell'Associazione Culturale "Via Francigena-Appia Traiana"Questo prodotto da forno tipico di Giovinazzo merita una serata tutta sua per la terza edizione della sagra tra musica, divertimento e compagniaDalle 19.30 processione per le strade della cittàQuesta specialità molfettese sarà protagonista in villa comunale per una serata in cui si esibiràL'iniziativa, che mira a regalare ai partecipanti un'esperienza coinvolgente, si inserisce nell'ambito del programma "Dai Primi sensi d'Estate ai Profumi d'Autunno"Per Minervino Murge questi sono i giorni clou della festa patronale, che vedrà la sua conclusione lunedì 30 settembre con il concerto diNell'ultimo weekend di settembre, il racconto del territorio sarà affidato sia ai luoghi d'arte afferenti alla Direzione regionale Musei nazionali Puglia, che ai luoghi della cultura non statali, promotori di un altrettanto vivace manifesto di proposte culturali