In diretta su Viva il futuro del tennis italiano oltre il Coronavirus

Lo sport riparte dal 4 maggio ma il Tennis rimane alla finestra. E' quanto emerso dall'ultimo Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emanato nella serata di domenica 26 aprile. Non si comprendono bene i motivi che hanno indotto ad una decisione di questo tipo nonostante il tennis sia universalmente considerato tra gli sport più sicuri in chiave emergenza da Coronavirus per alcune specificità insite nelle sue stesse caratteristiche di gioco. Bisognerà aspettare ancora alcune settimane ma la notizia ha sollevato dubbi e timori tra addetti ai lavori, atleti e semplici appassionati praticanti che oggi si chiedono quando potranno tornare in campo.Da qui l'idea di riunire in Video-Chat alcune tra le figure più autorevoli del mondo del tennis azzurro. Dal Consigliere Nazionale FIT,al Direttore dell'Istituto Superiore di Formazione "Roberto Lombardi",, dal Presidente del Comitato Regionale FIT Puglia,al Presidente del Coni Pugliaalla presidente del Circolo Tennis Bari,per finire al Tecnico Nazionale,, maestro di comprovata esperienza e papà di Andrea, tennista classificato tra i primi 350 del ranking internazionale ATP.Con un ospite d'eccezione, l'ex campionessa, nel 2015 numero 6 al mondo e vincitrice degli US Open – seconda italiana di sempre a vincere una prova del Grande Slam oltre che di 11 titoli del circuito WTA.Appuntamento fissato per mercoledì 29 aprile a partire dalle ore 17.00 sul network Viva e sulle pagine Facebook dei 18 portali del gruppo.Agli ospiti chiederemo, nel corso della nostra Video-Chat, quale futuro potrà avere il mondo del tennis italiano oggi così pesantemente penalizzato dallo stop imposto dal Governo.