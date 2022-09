Il centrodestra si presenta a Bari: «Coalizione unita, obiettivo vincere le elezioni»

Il centrodestra unito a Bari si presenta ai suoi elettori. Un modo per rafforzare l'immagine di una coalizione non dell'ultima ora, ma coerente e capace di andare avanti da anni non solo in Puglia ma in tutto il Paese.«Il centrodestra è unito, nei programmi, negli ideali, nel sentire - sottolinea Marcello Gemmato di Fratelli d'Italia - rappresentiamo una unità che non è soltanto di forma ma è di sostanza. Questo centrodestra da 24 anni è sempre lo stesso, sempre nelle stesse proposizioni, governa in 15 regioni su 20 e pensiamo che dal 25 settembre possa governare l'Italia. Chi sceglie il centrodestra sceglie un'Italia meritocratica, dove i valori come la coerenza diventato principi fondamentali, un'Italia in cui la politica dei no non alberghi».«Crediamo che sia degenerata la situazione in Puglia - sottolinea Mauro D'Attis di Forza Italia - e il fatto che Emiliano abbia candidato il suo capo di gabinetto ne è la prova. Ora ci sono le elezioni politiche in cui la gente è più libera di votare rispetto a quelle regionali e voterà chi ritiene opportuno. Il centrodestra vincerà ed inizieremo a dare i saluti al centrosinistra sia al governo della Regione Puglia che al governo nazionale».«Il centrodestra unito non è una novità - spiega Roberto Marti della Lega - negli ultimi due anni e mezzo abbiamo dato prova di grande solidità. La nostra non è una unità solo di simboli, ma di intenti, per governare dal 26 settembre in poi tutti insieme questa Nazione. Sono tanti i temi che dovremo affrontare, non sarà facilissimo, ci stiamo già adoperando come Lega nell'attuale Governo per cercare di calmierare bollette e gestire problemi attuali che non possono essere rinviati a settembre».«Il nostro programma è calzante con le esigenze della Regione Puglia - Luigi Morgante di Noi Moderati - priorità sono la famiglia, la scuola, aiutare la sanità, lavoro, fonti rinnovabili. Vogliamo portare esempi virtuosi di regioni governate dal centrodestra, come la Basilicata, in Puglia».