Maldarizzi Automotive S.p.A presenta MALDARIZZI MOBILITY HUB, il nuovo concept store della mobilità

Nasce a Bari in via Argiro 54, il nuovo punto di riferimento nel campo dell'automotive e della mobilità targatoUno spazio liquido e multiservizi che si pone l'obiettivo di diffondere cultura sul tema della mobilità, un punto di contatto tra esigenze di mercato e offerte di soluzioni sempre più personalizzate di consulenza, vendita, noleggio e assistenza a 360°, dalla micromobilità (ovvero il mondo che riguarda i PLEV, acronimo di Personal Light Electric Vehicles, come monopattini, hoverboard, segway, skateboard e monowheel) passando per soluzioni di noleggio e vendita di autovetture e veicoli commerciali.Allontanandosi dal concetto del classico showroom o punto vendita in centro città,è l'innovativo touchpoint attivo e dinamico, un'idea d'interazione tra Cliente e concessionaria d'auto che si trasforma in concept store: uno spazio non solo di vendita, in cui il visitatore viene accolto in una esperienza immersiva di servizi ed offerte sempre più tailor made. All'interno dello spazio, infatti, è possibile conoscere tutti i servizi offerti dall'Azienda, dal noleggio a lungo termine all'assistenza ufficiale post vendita, dalla ricambistica ai servizi assicurativi e finanziari, fino al merchandising ufficialesarà anche la piattaforma per accedere al programma MaDE - Maldarizzi Driving Experience - ladedicata ai possessori di Perfomance Car e agli appassionati della guida e delle vetture sportive, performance e luxury. Un programma di attività dedicato e riservato a clienti speciali, con eventi a tema, corsi di guida sicura e sportiva, raduni, gare, Car Tour, esibizioni sportive e di intrattenimento.Consi stringe un legame ancora più forte con il Cliente anche in occasione dei 40 anni dell'Azienda.