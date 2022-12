Maldarizzi Automotive illumina l'albero di Natale in piazza dell'Odegitria

In tanti accorsi per assistere alla tradizionale cerimonia di accensione

8 foto Accensione albero Maldarizzi

Social Video 3 minuti Accensione albero di Natale Maldarizzi

In occasione della Vigilia dell'Immacolata è tornato ad illuminarsi l'albero Maldarizzi Automotive in Piazza dell'Odegitria, Cattedrale di San Sabino a Bari, alla presenza di una folta platea accorsa per assistere alla tradizionale cerimonia di accensione.Nonostante il periodo buio Maldarizzi ha voluto illuminare uno scorcio della città vecchia per rafforzare lo spirito del Natale e le sue tradizioni. L'evento è stato accompagnato dalla musica e dalle voci di 150 bambini provenienti da sei diverse scuole elementari, un coro che si è elevato dalle scale della Cattedrale di San Sabino. Un simbolo natalizio di pace e speranza.