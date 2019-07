Maldarizzi Automotive e Porta Futuro, insieme per un Recruiting Day

Il Comune di Bari, in collaborazione con la Regione Puglia e con il supporto tecnico di Capitale Lavoro S.p.a. (Società pubblica in house di Città Metropolitana di Roma Capitale) ha avviato sul territorio comunale il servizio sperimentale PORTA FUTURO BARI: un Job Centre di nuova generazione, già sperimentato con successo presso la Città di Roma dal 2011 e promosso come modello pilota sul capoluogo regionale, la cui funzione è quella di creare una piattaforma di orientamento e incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro.PORTA FUTURO BARI si propone, infatti, di orientare adeguatamente l'utenza metropolitana al mercato del lavoro, con particolare attenzione all'universo giovanile, e di promuoverne il matching con il sistema attuale di offerta, consolidando una 'Community Territoriale' composta da istituzioni pubbliche, agenzie pubbliche e private, rappresentanze datoriali e sindacali, sistema delle imprese e della cooperazione, università, centri di ricerca e scuole, in un confronto proficuo e sistematico sulle tematiche del mondo del lavoro e delle sue dinamiche.Maldarizzi Automotive ha un occhio sempre attento ai giovani ed al loro inserimento nel mondo del lavoro. Negli anni si è contraddistinta per le collaborazioni con l'ITS Cuccovillo, con le Università del territorio, con gli Istituti Tecnici per i percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro, oltre che tramite l'ambizioso progetto dei "Giovani Talenti", che in 3 edizioni ha formato ed inserito, in un settore commerciale altamente competitivo, più di 30 ragazzi del territorio pugliese e non solo.Grazie alla collaborazione con Porta Futuro Bari, agenzia per l'impiego che opera su tutto il territorio pugliese, Maldarizzi Automotive terrà un Recruiting Day, Giovedì 18 Luglio presso la sede di Porta Futuro, nei locali della Manifattura dei Tabacchi in Via Crisanzio a Bari. Il progetto rappresenta la prima opportunità di contatto con il Comune di Bari con cui verrà avviata anche una proficua collaborazione per il programma BA29, una misura finanziata dalla sezione Politiche Attive del Lavoro del Comune di Bari e finalizzata all'inserimento lavorativo di giovani disoccupati, di età compresa tra i 16 e i 29 anni, attraverso l'attivazione di tirocini semestrali retribuiti presso aziende e organizzazioni dell'area metropolitana di Bari.Ma torniamo al "Recruiting Day" di giovedì 18 Luglio organizzato da Porta Futuro Bari e dal reparto Risorse Umane della Maldarizzi Automotive: questa prima tranche di selezioni permetterà ai giovani candidati di entrare in contatto con uno dei principali player del settore automotive nel Sud Italia. La selezione per ora riguarderà Hostess e Steward per eventi fieristici ed in logica di accoglienza e supporto, ma – com'è di abitudine per la Maldarizzi Automotive - sarà anche un modo per entrare in una realtà dinamica e innovativa ma – allo stesso tempo – attenta alle dinamiche complesse e variegate del mondo del lavoro.