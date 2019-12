Kia Gpl Sportage, Stonic e tanti altri modelli Gpl presso Euromotor

Per Kia ampliare e arricchire la propria gamma Gpl è una scelta in direzione verde, pensata per soddisfare le esigenze di una vasta fascia di consumatori attenti ai temi della sostenibilità ambientale. Euromotor abbraccia in pieno la volontà della famiglia Kia.

Kia ha creato un'intera gamma di veicoli Gpl diventando la prima casa automobilistica ad andare verso una direzione sempre più ecosostenibile e conveniente.Scegliere il Gpl, infatti, permette di risparmiare: un litro di Gpl costa circa il 60% in meno di quello di benzina e 50% del diesel. Alle ragioni economiche si aggiungono quelle ambientali: il Gpl non necessita di piombo o di altri additivi cancerogeni abbassando il livello generale di polveri sottili e ossidi di azoto.Tutto ciò ovviamente ha l'effetto di conseguire le emissioni inquinanti.L'ultima arrivata è Kia Sportage Gpl. Dotata della nuova tecnologia "Valve Care" per proteggere nel tempo l'usura delle valvole, la nuova Kia Sportage propone un'innovativa soluzione di alimentazione bi-fuel ed è equipaggiato con un impianto a doppia alimentazione sul pluricollaudato motore 1.6 GDi Euro6d-Temp EVAP che nella variante bi-fuel eroga 127 CV. La nuova Kia Sportage Gpl assicura un'autonomia di circa 1200 chilometri (sommando la capacità di entrambi i serbatoi) con emissioni di 151 g/Km di CO2 nel ciclo combinato NEDC.Un'altra nuova proposta Kia Gpl disponibile da Euromotor è la nuovissima Kia Stonic Gpl. La versione a gas della B-SUV coreana si basa sulla versione 1.4 da 100 CV, che monta un serbatoio toroidale posizionato al posto della ruota di scorta.La differenza di prezzo rispetto alla versione a benzina è di 2.000 euro, come per la Sportage.Si può visionare anche Ceed Eco Gpl in motorizzazione. Dotata di cilindrata di 1400cc ed una potenza di motore di 72 kw a 98 cv arriva a 5500 giri. Si registrano consumi urbani pari a 10,7 litri ogni 100 km, extra urbano di 7,1 litri per 100 km e combinato di 8,5 litri a 100 km. Tutto ciò con un serbatoio con capacità effettiva pari a 40 litri di gpl. Le emissioni di co2 combinato arrivano a massimo 130 grammi per chilometro. Kia Picanto Gpl e le auto più piccole negli showroom Euromotor Kia Rio e Picanto rispondono alle esigenze di coloro prediligono l'utilitaria da città di piccole dimensioni. Anch'esse presenti con motore a gpl.Kia Rio Eco Gpl promette di non superare emissioni di anidride carbonica pari a 105 grammi per chilometro con una capacità di serbatoio pari a 37 litri. Così come la Kia Picanto Gpl arriva a massimo 100 grammi per chilometro di emissioni per un serbatoio con capacità effettiva di 32 litri.Molti sono i benefici per chi sceglie il Gpl.Innanzitutto, ormai è diventato da trovare: il numero di distributori gpl è in crescita su tutto il territorio nazionale. Se scegli un auto Gpl, sceglierai un'auto definita ecologica, perciò non dovrai subire nessun blocco alla circolazione.L'impianto è super affidabile, come garantisce Kia nel pieno rispetto dei suoi standard e che ne hanno fatto la prediletta anche dalla famiglia Euromotor.Un'auto su cui è stato installato un sistema a Gpl si serve di una speciale tecnologia: all'interno della ECU del Gpl viene installato un software che garantisce una maggiore funzionalità e protezione degli organi meccanici. L'obiettivo è quello di migliorare le prestazioni e la durata del motore prevedendo un minimo consumo di benzina anche in funzionalità Gpl.Il motore delle vetture Kia Gpl sfrutta un'innovativa gestione del software di controllo, perché la dosatura del carburante gassoso usa nuovi algoritmi per raggiungere e mantenere sempre la migliore messa a punto del propulsore. Inoltre, una connessione specifica per i componenti dell'impianto, quali sensori ed iniettori, riduce l'invasività sull'impianto elettrico dell'auto.Se, infine, avete sentito che parcheggiare una vettura Gpl in parcheggi sotterranei possa essere pericoloso, o che un tamponamento possa provocare il rischio esplosione, è bene sapere che sin dal 2001 tutti i sistemi di alimentazione GPl sono dotati di misure di sicurezza attive e che permettono il parcheggio in zone sotterranee.Inoltre, i serbatoi sono costruiti con materiali solidi e riempiti massimo all'80% della loro capacità, superando brillantemente severi crash test.Per chi ama guidare, un'ultima chicca: l'iniettore per cilindro presente nel sistema di iniezione permette all'auto Kia Eco Gpl di arrivare molto vicino alle valvole di aspirazione, garantendo ottime prestazioni.Per tutti coloro che sono interessati a provare un auto Eco Gpl, non resta che raggiungere Euromortor nei suoi showroom Euromotor per conoscere da vicino la gamma Kia Eco Gpl.