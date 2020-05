Il mondo del tennis è tornato in campo ma dovrà rispettare norme e prescrizioni

Antonio Tatoli, founder e CEO Wansport

Marco Goretti, responsabile Wilson Italia

Silvio Di Giovannantonio, founder Smash Tennis Specialist

Daniel Beswik, general manager Dunlop Italia

Stefano Cavuto, Racquetsport Manager Head Italy

Andrea Amorini, direttore vendite Italia Australian

Il mondo del tennis pugliese è tornato in campo da pochi giorni ma dovrà adeguarsi alle disposizioni emanate dal governo regionale e dovrà prestare anche molta attenzione al decalogo di consigli divulgato dalla Federtennis. Agonisti di ogni categoria e semplici appassionati, dunque, in queste ore hanno già riempito i campi dei circoli che hanno riaperto e tanti altri ancora lo faranno nei prossimi giorni. Gli addetti ai lavori, manager e responsabili delle aziende leader del settore, ma anche i rivenditori specializzati che fanno da collante con l'utente finale si stanno interrogando su quale potrà essere il tennis nel futuro prossimo e non solo. Dubbi e timori si nascondono dietro il velato ottimismo del popolo della racchetta ma la paura che nulla sarà più come prima c'è e rimane.Con i responsabili di aziende quali Dunlop, Head, Wilson e Wansport entreremo nel vivo della questione e proveremo a capire se il Tennis avrà quella marcia in più necessaria per ripartire e riconquistare le posizioni d'un tempo.Saranno nostri ospiti per una diretta sull'argomento:Modera il giornalista Roberto Longo.Vi aspettiamo alle 17.00 di venerdì 8 maggio, sui canali del circuito Viva. Non mancate!