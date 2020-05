La Fase 2 dell'emergenza Coronavirus passa, inevitabilmente, attraverso la definizione di punti fermi in materia di rispetto delle misure di sicurezza sui luoghi di lavoro. L'esigenza di consentire una ripresa delle attività professionali dedicate alla cura della persona in tempi brevi, salvaguardando al contempo sia i lavoratori che gli utenti, è alla base della decisione del professordi verificare "sul campo" le dinamiche di attuazione dei protocolli operativi.Il responsabile del coordinamento emergenze epidemiologiche della Regione Puglia, accompagnato dal consigliere politico del presidente Emiliano, ha effettuato un sopralluogo nel salone del noto parrucchiere, in via Andrea da Bari, 74, nel capoluogo pugliese. Presente anche Felice Colavitto, titolare di Beautycenterfelice di Monopoli. Obiettivo della visita trarre tutti gli spunti necessari alla redazione di un piano accurato ed efficace che possa consentire ai professionisti di risollevare le serrande dei loro esercizi al più presto in condizioni tali da poter garantire la ripresa dei servizi in sicurezza e nel rispetto delle normative a proposito di gestione degli accessi, distanziamento sociale, protezioni individuali e utilizzo di materiali.L'interlocuzione con Salvo Binetti per la definizione di ulteriori dettagli e l'ascolto delle istanze degli operatori del comparto proseguirà senza soluzione di continuità. Il professor Lopalco affiderà il protocollo nelle mani del presidentecui spetterà il compito di sottoporre il lavoro svolto al Governo. Alta è l'attenzione delle massime autorità politiche e sanitarie della Regione Puglia nei confronti di parrucchieri, acconciatori ed estetisti, rappresentanti di una categoria che soffre per uno stop delle attività, tanto doveroso quanto pesante, che perdura da quasi due mesi.