Con Maldarizzi Automotive BMW a Bari torna grande…Anzi, UNICA

ha dato ufficialmente il benvenuto alla nuova Concessionaria, dopo la recente acquisizione del mandato per BMW e MINI nel Capoluogo pugliese, che fa seguito alla presenza già radicata degli show-room Unica nelle città di Trani e Foggia., sotto il segno Maldarizzi Automotive, la sede di Unica BMW-MINI a Bari ha ospitato più di seicento selezionatissimi ospiti: Diplomatici e Consoli in rappresentanza di diverse nazionalità estere, Cavalieri del Lavoro del Mezzogiorno, il Sindaco di Bari e presidente Anci,, autorità politiche, istituzionali e militari, imprenditori e professionisti, amici e affezionatissimi Clienti della Maldarizzi Automotive.Insieme al, e al board della Maldarizzi Automotive, è hanno partecipato anche manager di": un palcoscenico settecentesco per i nuovi modelli BMW, presenti in esclusiva per l'evento inaugurale. Come la, l'auto del momento a cui è dedicato il week-end a porte aperte del 24 e 25 novembre; la magnificae, in anteprima assoluta nazionale, lae la, le cui uscite ufficiali sono programmate per il 2019. Occhi puntati inoltre sulla straordinaria cabrio, per la primissima volta in Puglia.Caviale, salmone, ostriche, Macarons, sono solo alcuni degli ingredienti del ricercatissimo menù preparato per la serata, accompagnati dai vini e dagli spumanti delle Cantine dei Conti Spagnoletti Zeuli. Dame, paggi, violinisti e arpisti, arredi settecenteschi e i prestigiosi gioielli firmati Enrico Trizio Bari: per una Concessionaria trasformata, per l'occasione, nel set di "Marie Antoinette", il film di Sofia Coppola. Dal Settecento al Rock… si è ballato fino a tarda notte.