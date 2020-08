Salvo Binetti firma un coloratissimo hair show

Fiori e piume, elastici e mollette, trecce e beachwaves per una domenica all'insegna della moda capelli più colorata e divertente. Nella splendida cornice di Cala Cerasa a Monopoli, domenica 2 agosto, Salvo Binetti ha firmato un coloratissimo hair show. Il noto hairstylist e consulente d'immagine molfettese ha schierato parte del suo team, impegnandolo nella realizzazione live di diverse acconciature.Miky Basile, Giuseppe Farella, Antonio Lofoco, Michele Tedesco, e lo stesso Binetti con un breve intervento, hanno realizzato dei look di chiara ispirazione anni Settanta, rivisitati secondo un gusto contemporaneo. Trecce, chignon, code, capelli sciolti effetto bagnato, ricci, boccoli, colori pastello e tinte fluo, acconciature "futuristiche" e floreali hanno dominato la scena. L'atmosfera della location un po' "hippie" e in linea con il mood dell'evento, ha contribuito a portare una ventata di freschezza, colore e allegria tipica dell'estate, regalando a tutti i presenti una parentesi di spensieratezza.Il team ha dato prova di grande bravura e velocità nella realizzazione dei diversi look studiati per essere sfoggiati in spiaggia come in occasione di un party a bordo piscina. E non è mancata una "prova di precisione" con un taglio geometrico live (un caschetto su capelli multicolor) che ha strappato molti applausi.Nove le modelle che hanno animato lo show sfilando con i costumi di punta della collezione 2020 del brand Y-E-S."Sono molto soddisfatto di questa giornata. Tutti e quattro i miei ragazzi – commenta Salvo Binetti - hanno alle spalle diverse esperienze nel backstage di sfilate importanti, ma un live riserva sempre delle emozioni diverse. Sono fiero di come hanno tenuto la scena e della qualità del loro lavoro. È la dimostrazione che puntare sulla valorizzazione del team, come è nella filosofia del brand TONIPELLEGRINO Art And Science di cui sono ambasciatore, è sempre una scelta vincente."