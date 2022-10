Nuova BMW X1, con Maldarizzi uno speciale test drive e volo Bari-Trani

Le caratteristiche nella nuova BMW X1

Un test drive a bordo della nuova BMW X1 e un volo esclusivo da Bari a Trani e ritorno: un'esperienza immersiva quella realizzata dapresso l'Aero Club Bari per la presentazione del nuovo modello di casa BMW. Per tutti i presenti, clienti e appassionati di motori, al termine della presentazione ufficiale della nuova BMW X1 - disponibile da Maldarizzi con la motorizzazione mild hybrid 48V a benzina, con un 2.0L quattro cilindri da 218 CV per la sua versione xDrive23i, nell'attesa che tra qualche mese arrivi anche la versione full electric - è stato possibile effettuare un volo da Bari verso Trani sorvolando la costa pugliese con un pilota certificato dell'Aero Club Bari.Torna la tanto attesa terza generazione della BMW e crescono le dimensioni: lunghezza di 4,5 metri, larghezza 1,84, altezza 1,64 e passo di 2,69 metri, con un design che vede fari anteriori a LED piatti e a forma di doppia "C" di contorno al doppio rene, verticale e di dimensioni importanti. Grandezze che comunque le permettono di restare nel mondo dei modelli medi e non di taglia grande. Migliora la praticità del nuovo modello, cresce la capacità del bagagliaio con 35 o 50 litri in più di prima: 540 litri in configurazione normale o 1.600 litri quando si abbattono i sedili posteriori. Il profilo aggressivo è caratterizzato dai fari "allungati" e dai cerchi fino a 20", i più grandi mai montati su una X1. L'interno è caratterizzato dal Display Curvo con Operating System 8, che vede in un blocco unico lo schermo dell'infotainment da 10,7 pollici e il cruscotto digitale da 10,25 pollici davanti al guidatore, compatibile anche con Apple CarPlay e Android Auto. L'interfaccia è completamente digitalizzata, bellezza e sicurezza sono in primo piano grazie al software che offre numerosi assistenti alla guida. Un altro elemento di stile è il bracciolo centrale sospeso, con il selettore del cambio di tipo shift-by-wire e le modalità di guida.Di seguito le interviste a, Brand Manager BMW Mini Maldarizzi, eMaldarizzi Automotive.