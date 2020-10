Maldarizzi Automotive S.pA. partecipa alla 84^ edizione della Fiera del Levante

Social Video 1 minuto Maldarizzi - Corri in Fiera

Un bilancio positivo per i primi giorni di Fiera per la Maldarizzi Automotive S.p.A., nonostante le raffiche di vento che hanno scombinato i piani e sconvolto i capelli di visitatori e clienti.Nella prima giornata la velocità di azione di tutto il personale ha fortificato e messo in sicurezza tempestivamente i padiglioni 71, 85, 86-89 per rendere ancora più emozionante la Maldarizzi shopping experience in Fiera del Levante.Tantissimi, infatti, i visitatori e Clienti accorsi appositamente per scoprire i servizi più vantaggiosi, dalla vendita al noleggio a lungo termine, dall'assistenza ufficiale post vendita e ricambistica fino ai servizi assicurativi e finanziari, spinti dalle imperdibili promozioni, eventi e momenti di approfondimento.Nell'ottica di una strategia sempre più cliente-centrica, inoltre, l'Azienda regala ai propri Clienti e followers il biglietto di ingresso alla manifestazione fieristica, con un invito a cliccare sul link www.maldarizzi.com/biglietti-fiera-omaggio/ e personalizzare il biglietto.Al motto di CORRI IN FIERA, il payoff utilizzato da Maldarizzi Automotive S.p.A., un invito alla ripresa, alla voglia di rimettersi in moto e ripartire. In tutta sicurezza. Oltre alle norme anti contagio previste dall'Ente Fiera, infatti, Maldarizzi Automotive S.p.A. prevede l'applicazione attenta in ciascun padiglione di tutte le norme vigenti, con dispositivi di protezione a disposizione dei clienti, igienizzanti e segnaletica in logica anti-covid.A conclusione della prima giornata, la pubblicazione di un video emozionale, con l'augurio per tutti di una Buona Fiera."Ci abbiamo messo cuore e anima. Abbiamo lavorato mossi dalla solita passione che da sempre ci contraddistingue. Impegno, fatica, sudore. E l'emozione nel vedere un'idea che prende forma."Gli ostacoli non devono per forza fermarti. Se ti trovi davanti ad un muro, non dargli le spalle e non arrenderti. Cerca il modo di scalarlo, di attraversarlo o aggirarlo". Da noi, Maldarizzi People, a Voi, Clienti. Buona Fiera!".