Maldarizzi Automotive S.P.A. regala la polizza COVID ai suoi clienti

Social Video 1 minuto Maldarizzi Automotive, showroom aperti

L'emergenza Coronavirus sta cambiando radicalmente tante e abitudini e comportamenti, una tra tutte le forme di mobilità quotidiana. L'utilizzo dei mezzi pubblici sarà notevolmente ridotto, e di conseguenza l'auto tornerà ad assumere un ruolo sempre più importante, risultando il mezzo più sicuro per gli spostamenti. Ovviamente è necessaria una igienizzazione completa dell'auto e in particolar modo dell'abitacolo con una maggiore frequenza rispetto al passato.Per far fronte a questa necessità,. offre a tutti i suoi Clienti che effettuano un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria un. Il trattamento di igienizzazione permette di inattivare la proliferazione di batteri, germi e virus che possano essere fonte di contagio e di neutralizzare gli odori. In aggiunta, è attivo un servizio di Pick up e Delivery, con possibilità di ritiro e consegna dell'auto che necessita del trattamento di manutenzione, direttamente a domicilio.E sempre nell'ottica di una attenzione particolare verso i propri Clienti, a seguito di manutenzione a pagamento,omaggia i propri clienti della. Quindi tutti coloro che effettueranno un intervento presso i Service del gruppo, riceveranno una copertura assicurativa che prevede indennità di ricovero, da convalescenza e assistenza post ricovero per Covid-19 fino al 31 Dicembre 2020. Tale iniziativa è unica sul panorama regionale da parte di un dealer.Per chi ha necessità di passare in concessionaria, tutti gli showroom e le officine Maldarizzi sono aperti e operativi, con una serie di protocolli applicati per garantire la tutela della salute ed il comfort di tutti. La sicurezza dei Clienti è sempre al primo posto per la Maldarizzi Automotive, nel pieno rispetto delle misure anti-contagio.