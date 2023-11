La nuova vettura, 100% elettrica, è stata mostrata in anteprima per l'unica tappa al Sud Italia

3 foto MG Cyberster - Maldarizzi

Social Video 4 minuti Maldarizzi Automotive, presentata a Bari la MG Cyberster

Anteprima esclusiva inpresenta ala new entry delle roadster, laQuello che si è svolto ieri nello showroom in via Apulia è stato un evento esclusivo,La nuova vettura ,100% elettrica, vuole celebrare il 100° anniversario di un brand che continua a sorprendere perDi seguito la nostra video intervista a, Brand manager mg Motor Maldarizzi Automotive e al Cavalier, presidente gruppo Maldarizzi.