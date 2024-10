Alcuni appuntamenti del weekend 18-20 ottobre a Bari e dintorni

Anche d'i fine settimana insono ricchi di appuntamenti di ogni genere. Dallapassando per l'Ecco una selezione di eventi in programma nel weekend dalalTorna il consueto appuntamento con la beneficenza organizzato da. Sarà l'occasione per presentare i- il bando di concorso promosso dalla Fondazione MegamarkLa terza edizione dell'iniziativa vede come tema. Incontri istituzionali si alterneranno a momenti più informali in cui i protagonisti saranno i giovani.Giunta alla sua 53^ edizione, la manifestazione sarà inaugurata stasera alle ore 18:00. Un insieme di appuntamenti tra gastronomia, sport e musica.Si tratta di un fine settimana intenso dal punto di vista religioso per la comunità cittadina. Si comincia domani in attesa della processione in programma domenica 20 ottobre.Nell'ambito dei "Venerdì di Rinascita", l'autrice presenterà il suo ultimo romanzo per un incontro culturaleTre giornate dedicate all'accessibilità alla culture e alla lettura organizzate dalla casa editrice "La Meridiana". Il tema di questa edizione è "Cambiare lo sguardo"Da venerdì 18 ottobre sei tele di Giaquinto saranno fruibili all'interno delle sale della struttura museale di via Entica della ChiesaNunzia di Bari vecchia è la special guest dell'iniziativa benefica, il cui ricavato sarà destinato alla realizzazione di un parco giochi inclusivo nella parrocchia Madonna della Rosa di MolfettaUn viaggio musicale tra tradizioni, storia e mare per scoprire le storie di pescatori e le leggende del mareL'artista napoletano, reduce dalla finale di "Amici 23", si esibirà a Molfetta per l'unica data in Puglia del suo tour autunnale in cui porterà i brani del primo EP "Petit" e altri successi estiviLeggere l'attualità attraverso la geopolitica: Dario Fabbri, tra i massimi esperti mondiali in materia, presenterà la sua ultima opera durante l'appuntamento organizzato in collaborazione con Conversazioni dal Mare"Foresta che Muove" è il tema della nuova edizione dell'appuntamento di rilevanza internazionale che prevede una serie di talk e di performance artistichePrima tappa del "Cardoncello on the road", l'evento autunnale che riunisce tutti i comuni del parco nazionale dell'Alta Murgia