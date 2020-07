La nuova Fiat 500 elettrica presentata per le strade di Bari

Social Video 4 minuti Ecco Fiat 500, "La Prima" elettrica della casa produttrice

È stata presentata ieri, nel centro di Bari, l'ultima arrivata in casa Fiat. Sostenibilità ambientale, design e tecnologia si incontrano nella nuova. Più spaziosa del modello precedente, il modello totalmente elettrico, ha fatto il suo debutto in Puglia con, mostrandosi al pubblico per le strade di Bari.Attesa dagli appassionati, l'auto ad emissioni zero, è stata ribattezzata dalla stessa casa produttrice come la 500 di. Un'autonomia di circa 320 Km per l'ultima arrivata che oltre ad offrire un sensazionale tetto panoramico, ospita un ecosistema tecnologico per un'esperienza smart.Si tratta diche celebra il 63° compleanno della prima 500 in un momento storico in cui fare impresa significa ripresa per l'intero paese. L'anteprima del nuovo modello di Fiat, infatti, si è svolta il 3 luglio al Quirinale e a Palazzo Chigi, davanti al presidente della Repubblica,, e al Presidente del Consiglio dei Ministri,