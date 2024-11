Alcuni eventi da non perdere nel weekend 15-17 novembre a Bari e dintorni

Ci penseranno una serie di eventi traa riscaldare questo freddo weekend aVi proponiamo di seguito alcuni appuntamenti da non perdere nel fine settimanaFitto il programma religioso e civile con cui la comunità cittadina saluta una delle festività più sentiteL'appuntamento con la 14^edizione dell'evento che colora le strade di Conversano attraverso musica, sapori e spettacoliUn'iniziativa dell'associazione culturale antiquariato Onlus per riscoprire il fascino delle tradizioniUna giornata dedicata al gioco nelle sue declinazioni per gli appassionati e per i curiosiL'artista fa tappa in Puglia con due date nell'ambito del suo World TourPrima di prendersi una pausa da dedicare a se stessa, Emma si donerà ai fan ripercorrendo i suoi braniIl fico secco ripieno di mandorla abbrustolita sarà al centro della due giorni che animerà Bari Palese all'insegna della condivisioneUna tradizione ormai consolidata a Modugno tra storia, curiosità e usanzeL'iniziativa, organizzata dalla parrocchia Madonna della Rosa, propone caldarroste e frittelle in tante versioni, con l'accompagnamento di musica dal vivoFa tappa a Molfetta il tour "Conciati per le feste", durante cui sarà presentato il nuovo album Sciusten feste n.La giornata si aprirà con la diana a devozione degli armatori. Nel pomeriggio ci sarà la processione per le vie cittadineUna performance collettiva organizzata dall'associazione "In & Young" per dire "no" alla violenza di genere