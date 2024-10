Tra sagre ed eventi: idee su cosa fare a Bari e dintorni dal 25 al 27 ottobre

Musica, cultura, food e iniziative sociali per trascorrere il weekend in Puglia

Si entra nel vivo dell'autunno e lanon smette di regalare, ad abitanti e turisti,per confermarsi unaVi proponiamo una selezione di idee su cosa fare duranteLa sesta edizione dell'evento tra degustazioni, musica e convegniIl vino primitivo e le caldarroste saranno assoluti protagonisti di questa imperdibile due giorniPrevenzione, salute e benessere sociale: ecco le tre parole chiave che animano questa iniziativaSi conclude il mese mediceo nella città di BitontoUn'opportunità unica per esplorare il centro storico e i suoi tesoriUna serata tra musica, sapori e divertimento da trascorrere in compagniaLa mostra dell'artista, che sarà presente all'inaugurazione, sarà in esposizione fino al 3 novembreLa prima edizione dell'evento tra divertimento, spettacoli motoristici e tanta musicaUn'occasione per scoprire la bellezza e i segreti delle saline più grandi d'EuropaUna possibilità per conoscere gli Ipogei attraverso una visita guidataDue giorni all'insegna della condivisione, del buon cibo e delle tradizioniUn concerto che unisce arte e sociale per sensibilizzare il pubblico sulla prevenzione del tumore al seno