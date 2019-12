Torna il maltempo sulla Puglia, da domani forte vento e rischio nevicate

allerta meteo 27/12/2019 Documento PDF

Sulla Puglia torna il maltempo. La protezione civile ha diramato un'allerta per la giornata di domani, sabato 28 dicembre, quando sono previsti forti venti di burrasca e temperature in picchiata; non è esclusa la possibilità di qualche fiocco di neve. Fenomeni che interesseranno l'intera regione, con il solo Salento "al riparo" dalle precipitazioni nevose.«Precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio, su Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Nevicate sparse sopra i 300-500 metri, con locali sconfinamenti a quote inferiori, con apporti al suolo da deboli a moderati. In sensibile diminuzione le temperature massime. Venti da forti a burrasca nord-orientali», si legge nel bollettino.