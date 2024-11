Sagre, eventi, concerti: idee per il weekend 8-10 novembre a Bari e dintorni

Lasi prepara a vivere un altro weekend intenso dal punto di vista di eventi di ogni genere, dalalla, passando per laDi seguito la redazione propone alcune idee per trascorrere il fine settimanaUna delle sagre autunnali più amate per chi predilige il cibo, il buon vino e lo stare in compagniaI solenni festeggiamenti in onore del santo, cominciati il 1 novembre, culmineranno domenica 10 novembreL'appuntamento dal gusto artigianale del cioccolato torna in piazza Umberto I per sorprendere anche i palati più golosiFrittelle, pettole, succulenti panini: la città sarà in festa grazie al buon cibo e alle iniziative artistiche e musicaliEsposizioni, spettacoli, concerti: una tradizione ormai consolidata, che si ripeterà anche domenica 17 novembreDopo il successo delle tappe a Poggiorsini, Minervino Murge e Spinazzola, il cardoncello on the road fa tappa a Ruvo di Puglia con tante prelibatezzeUnica tappa in Puglia per il tour del duo composto da Veronica Lucchesi e Dario MangiaracinaSpazio alla solidarietà con una raccolta di indumenti invernali e coperteNel programma, dopo la celebrazione eucaristica, ci sarà anche una sfilata di lanterneL'evento giunge quest'anno alla sua 64^edizione tra salute, tradizioni e novità