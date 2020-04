Primo Maggio con Viva, doppio appuntamento in diretta

Inizio ore 10.30 // Prima di Maggio - Viva il lavoro

Inizio ore 16.00 // Mai dire Primo Maggio

Guido Tattoli dei Picasso Cervéza;

Bambini Di Vasco;

Savio Vurchio;

Roberto Bob d'Elia;

Francesco Pasculli dei Sopravvissuti E Sopravviventi Ligabue Coverband;

N-JOY Virtual Live: Alex Spadavecchia alla voce, Saverio "virtual" de Palma alla chitarra e special guest Marina Elle;

Pantaleo Annese & Vito Vilardi;

Sing'n'Play Maria Enrica Lotesoriere e Maurizio Fasano;

Raffaele D'Ercole dei Sottosuono.

Tutti riuniti in una piazza virtuale grazie al network Viva. A tutti i nostri lettori abbiamo deciso di dedicare una giornata unica e speciale, attivi nelle province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, e sulle rispettive pagine Facebook. Grazie all'entusiasmo nato dalla collaborazione con diverse realtà del territorio, vi faremo compagnia con un, la mattina e poi il pomeriggio del primo maggio, per ritrovarci tutti insieme a sorridere, divertirci, ascoltando musica, sketch comici e performance live, tutto in diretta sul network Viva.Scopriamo nel dettaglio il programma delLa musica, la cultura, il lavoro non si fermano! L'unica nostra salvezza in questo periodo di emergenza sanitaria, economica e sociale è il grande potere dei social, della rete.Lo spettacolo è in forte crisi e non si hanno certezze sul futuro di questo importante settore; abbiamo deciso, quindi, di non fermarci, di dare un segnale importante, di essere un megafono pronto a supportare nel nostro piccolo questa lotta.Il Primo Maggio dalle 10.30 saremo in onda su tutto il network Viva per presentarvi il nostro concertone, seppur in streaming.Intrattenimento, musica live e collegamenti con i sindacati con lo scopo di rendere omaggio a questa importante giornata.La line up è composta da 8 artisti protagonisti della scena indipendente italiana, collegati da tutta Italia: Miglio, Verano, Leo Pari, i Costiera, Kaufman, i Canarie, Erbe Officinali e i Legno.Con la redazione Viva avremo in collegamento due sindacalisti, Riccardo Falcetta (Uilm) e Barbara Neglia (Filcams Cgil) che affronteranno la tematica del Lavoro in questo periodo difficilissimo per tutti i settori e avremo il piacere di divertirci con il cabaret di Daniele Condotta.Radio XO, in collaborazione con Frida - Free to Stay, ARTE coffeeburger, Très Jolie Lounge Bar, Melabevo Winebeer e MolfettaViva con tutto il circuito VIVA, presenta "Mai dire Primo Maggio".Uno show in diretta Facebook dalle 16:00 sulla pagina XO e su tutte le pagine del circuito Viva.Tantissimi i cantanti e musicisti ospiti dell'evento:Presentatori della diretta saranno Nico Cirillo, Nicolò Lucivero, Tommaso Amato con la partecipazione di DjFrog Antonio Roselli e Pako Carlucci. Ci sarà anche Michelangelo Manente artista (vignettista) e Luigi Mantovani (music designer). Comunicazione a cura di Gianni Caldarola - Digital Creator e Vincenzo Pischetola.