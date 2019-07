Nasce Maldarizzi Automotive S.p.A

40 anni fa, nel 1979, Francesco Maldarizzi, imprenditore barese e attuale CEO della Maldarizzi Automotive, iniziava la commercializzazione di autovetture con i mandati Lancia e Jeep. Gli anni successivi diventano una cavalcata in termini di sviluppo del business: per molti anni ed in progressione il gruppo ha gestito il marchio Renault, Lexus, Chrysler e Dodge; poi arriva il mandato Fiat, segue Mercedes-Benz, l'intero gruppo FCA e, in anni più recenti, BMW Group.Diventa una delle realtà italiane più interessanti del mercato automobilistico con sedi dislocate in Puglia e Basilicata (le due ultime acquisizioni nel 2018, con le inaugurazioni delle concessionarie ufficiali di Mercedes-Benz su Taranto e di BMW e MINI su Bari) e una vision della mobilità a tutto tondo: vendita di auto nuove, usate e km0. Veicoli commerciali, gestione flotte, noleggio a lungo termine ed ovviamente assistenza ufficiale, ricambistica, servizi assicurativi e finanziari.Oggi il grande salto societario: la fusione delle storiche aziende Motoria, Unica e Millenia in un'unica entità aziendale. Così nasce la Maldarizzi Automotive S.p.A. "La fusione aziendale e la conseguente nascita della S.p.A consente un positivo impatto sulla marginalità e di adattarci alle esigenze di un mercato "liquido" e complesso, permettendoci di cogliere nel modo giusto i continui cambiamenti che l'evoluzione del business impone", queste le parole del CEO Cav. Lav. Dott. Francesco Maldarizzi, che aggiunge con la consueta concretezza: "Gli obiettivi ambiziosi si raggiungono grazie all'impegno di tanti collaboratori che con dedizione continua permettono che tutto questo accada. Fare "squadra" è sempre stato il nostro approccio imprenditoriale, una squadra che contempla qualsiasi figura nella complessa filiera aziendale. Ma il ringraziamento più grande va al milione e mezzo di clienti che hanno scelto la Maldarizzi Automotive in 40 anni, permettendo la crescita dell'azienda con la loro fedeltà"A proposito di squadra, ecco qualche "numero" della Maldarizzi Automotive S.p.A: un fatturato oltre i 300 milioni di euro nel 2018 (258 milioni nel 2017) con un incremento del 19%, in un mercato Italia che decresce di circa il 3% (2018). Oltre 20000 auto vendute all'anno ed una media di centomila passaggi annui nelle varie officine. Anche in termini di personale i numeri parlano chiaro: circa 350 dipendenti, con una età media di 38 anni e le quote rosa al 30%; l'azienda viaggia al ritmo di circa 40 assunzioni annue, grazie anche a progetti formativi e collaborazioni con Enti del territorio attenti all'employment giovanile.Questo cambiamento societario è anche frutto dell'evoluzione del cliente automotive. Un consumatore digital e smart, sempre più preparato e meno brand oriented. Diminuiscono i passaggi in showroom prima dell'acquisto, aumentano le vendite con lo starting point online e si richiedono servizi personalizzati. L'approccio totalmente "customer-centric" è la vera sfida della Maldarizzi Automotive S.p.A.In questa logica cliento-centrica rientra la divisione Maldarizzi 4Business, nata ad agosto 2017 ed ormai diventata una realtà consolidata dell'azienda. Il team si occupa di consulenza, vendita, noleggio e assistenza per il mondo Business, con una particolare attenzione ai veicoli commerciali ed al noleggio a lungo termine per privati e non. La divisione conta 20 risorse altamente skillate e oltre 1000 veicoli venduti nei suoi primi 12 mesi di vita.Così conclude il CEO Cav. Lav. Dott. Francesco Maldarizzi: "La nascita della Maldarizzi Automotive S.p.A è la dimostrazione che attraverso l'impegno costante e la seniority acquisita nel tempo, si può diventare punto di riferimento nel mondo automotive. Il nostro obiettivo è quello di contribuire a costruire una cultura sul tema della mobilità, garantendo i migliori servizi al consumatore e portando innovazione".Non è un caso che la Maldarizzi Automotive S.p.A. è la seconda azienda della città di Bari in termini di fatturato (dopo l'Acquedotto Pugliese) e rientra nella Top Ten dei dealer in Italia.