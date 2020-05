Nasce "A Viva Voce", in diretta tutti i lunedì sera sul network Viva

Nicola Pertuso (membro del direttivi nazionale FIPE)

Maurizio Pasca (presidente nazionale SILB-FIPE)

Roberto Maggialetti (imprenditore del mondo locali notturni nonché gestore DF Bisceglie)

Vincent De Robertis (imprenditore, organizzatore eventi e direttore artistico Guendalina)

Antonio Caporaso (coach professionista riconosciuto A.Co.I. esperto in P.N.L.)

Si chiama "A Viva Voce", è il nuovo format in diretta firmato dal network Viva. Lo show partirà lunedì 4 maggio alle ore 21.30. Sarà una rubrica di web TV che vi terrà compagniasulle homepage dei portali del network Viva e sulle rispettive pagine Facebook e tratterà tanti temi diversi come cinema, TV, radio, cabaret, danza, teatro, fotografia, lettura, musica, dj e nightlife.Tanti saranno gli ospiti che interverranno in uno show serale unico nel suo genere!Lunedì 4 maggio saremo in diretta con la prima puntata dedicata al temae saranno nostri ospiti:Conducono Lele Sgherza e Pako Carlucci.