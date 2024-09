Food, moda, cultura: cosa fare nel weekend del 20-22 settembre a Bari e dintorni

Quello che si avvicina, per Bari e per i suoi dintorni, sarà un weekend ricco di eventi di ogni genere. Dalalla, passando per l', per lae per leLa redazione di Viva propone ai lettori una selezione di alcuni degli eventi del fine settimana, da oggi,, sino aUn fine settimana all'insegna dello street food contadino e del cibo di prossimità, con degustazioni, incontri informativi e show cookingUn weekend di legame con le tradizioni, di religione, di folklore, di musica e di condivisione che si protrarrà anche lunedì 23 settembre. Tra bande, spettacoli pirotecnici e riti religiosi, sarà una festa tutta da vivereUn evento di quartiere tra street food, intrattenimento e musica dal vivoConcerti, spettacoli di cabaret, percorsi enogastronomici, convegni, incontri e laboratori didattici per i ragazzi all'insegna dell'educazione alimentare e della saluteCon l'obiettivo di valorizzare uno dei prodotti di punta della Terra di Bari, la sagra dell'Oliva Termite è un'occasione di ritrovo, intrattenimento e condivisione. Nel programma, questa sera, è previsto anche il concerto diinL'arte in miniatura che coniuga passione e storia approda a Ruvo di Puglia, con un'esposizione che sarà allestita all'interno dell'La festa della birra per gli amanti della musica e del divertimento. Un weekend di spensieratezza tra spettacoli, street food e birre artigianali da trascorrere in compagniaIn occasione dei festeggiamenti dei santi Medici, torna l'ottava edizione della sagra del panzerotto a Terlizzi. Un sabato ricco di gusto, divertimento e tradizioneQuando l'universo chiama, i supereroi rispondono. I cosplayers saranno al Gran Shopping di Molfetta sabato pomeriggio per assicurare ai piccoli un pomeriggio di svago con animazione a partecipazione libera. L'evento si inserisce nella settimana dedicata ai supereroi "Gli eroi visti da vicino"L'artista molfettese Ermanno Berardi torna nella sua Molfetta per una mostra che conta oltre 300 opere e che ospita fondali marini, amore, ready-made e tante sorpreseIl fascino del cinema e della moda fa tappa a Molfetta per la terza edizione di MCF, una vera e propria passerella sotto le stelle su cui saranno premiati i talenti del territorio che si sono distinti nell'ambito creativo. Fil rouge di quest'anno è ilTorna l'appuntamento con l'apertura straordinaria di chiese e rettorie del centro storico, grazie alla partnership tra Comune di Giovinazzo e Fondazione del Museo Diocesano. Al sabato ci sono anche visite con guide accreditate.Il festival dedicato ai cortometraggi arriva a Bisceglie per celebrare la bellezza del cinema breve e delle sue caratteristicheL'autrice e filosofia italiana dialogherà con Luisa Gissi per presentare il suo romanzo che parla di identità, fiducia e crescita"Accogliere" è il nome scelto per la XXIII edizione della kermesse culturale I Dialoghi di Trani, che vedrà grandi ospiti presentare le proprie opere in varie zone della cittàUn'occasione per ripercorrere la storia di questa realtà e le sue evoluzioni nel corso del tempoIl festival dedicato alla mobilità sostenibile tra musica, talk, dibattiti e spettacoliUna serata che rientra nell'ambito del cammino di preparazione al Giubileo, che avrà come filo conduttore la virtù della speranzaUna serie di appuntamenti culturali imperdibili che spaziano dal giornalismo alla prosa: questo e molto altro sarà la XV edizione della Fiera del Libro