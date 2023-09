Fiera del Levante a Bari, un'edizione colorata e popolare

Social Video 7 minuti Fiera del Levante 2023: il reportage di venerdì 15 settembre

È arrivata al rush finale questa edizione della campionaria generale della, l'86^ per la precisione, con un atteso ritorno alla normalità che ha concesso una, tra baresi e non solo.per un'edizione che si può definire, grazie anche all'ampio spazio in cui si alternano esposizioni e momenti di approfondimento, intrattenimento e affari.Passando dai vasti spazi esterni dell'automotive al moderno padiglione dedicato all', con l'affiancamento di tutto ciò che riguarda anche l'artigianato con l'immancabilee una massiccia presenza di stand dedicati alle varieper momenti di divulgazione e sensibilizzazione: questo è l'ultimo weekend per la Fiera che prosegue con show, approfondimenti e momenti di incontro.Nella giornata di venerdì spazio ai grandi temi di attualità come lanell'ambito dei trasporti e nel settore automotive, e al lavoro concon i progetti che hanno vinto il bando "Un negozio non è solo un negozio" dell'edizione 2022e la presentazione delle nuove misure dedicate al sostegno dell'economia di prossimità.Domanichiuderà l'edizione 2023 della Campionaria Generale Internazionale. Testimonial del Premio Caravella d'oro Sandro Ambrosi, l'artista pugliese internazionale si esibirà in un concerto nel quale proporrà una scelta dei suoi brani più famosi, che hanno fatto cantare, ballare e sognare intere generazioni di italiani.