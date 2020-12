Bari, oltre 41mila lampadine illuminano l'albero di Natale di Megamark

Social Video 25 minuti L'accensione dell'albero donato a Bari da Fondazione Megamark Guerino Amoruso

«Sono 100 le famiglie più fragili che ogni giorno durante l'accensione dell'albero riceveranno la spesa a casa».Sono le parole dell'imprenditore e direttore operativo del Gruppo Megamark,presente ieri sera alle 22 per l'accensione dell'albero di Natale donato dallaalla città di Bari. Questo dono vuole essere un segno di prosperità e di «speranza, per un ritorno presto alla normalità». È il messaggio che ha voluto inviare a tutti il Gruppo Megamark, leader nella distribuzione organizzata con oltre 500 supermercati.Con l'accensione dell'albero alto 26 metri, il Gruppo Megamark e i suoi supermercati hanno provveduto a donare al Comune di Bari tremila spese, del valore di venti euro ciascuna, destinate alla 'Casa delle bambine e dei bambini' e distribuite dall'assessorato al Welfare del Comune di Bari alle famiglie più fragili della città. Per tutte le festività natalizie sul lungomare che in largo Luigi Giannella si affaccia sul mare Adriatico si potrà ammirare l'albero con 5760 metri di stringhe luminose e 600 mq di led.«Ringrazio Francesco Pomarico e attraverso lui tutta la fondazione Megamark per quello che fa da tanto tempoper la nostra comunità, la comunità ampia che non è soltanto la comunità della città di Bari. Vi ringrazio anche per quello che sta facendo attraverso un'azione importante di solidarietà per le famiglie più fragili».Dopo le dichiarazioni istituzionali l'albero ha preso luce e Largo Luigi Giannella si è scaldata ascoltando la voce dell'attore Luca Ward che ha portato un messaggio di serenità interpretando, in un audio, le parole della Fondazione per tutti i baresi. All'illuminazione dell'albero hanno preso parte il sindaco di Bari Antonio Decaro, il, l'assessore allo Sviluppo economico Carla Palone e il presidente del primo municipio«Per me sapere che dal quartiere Madonnella parte questa luce così importante e così grande che possa raggiungere tutta la città e tutti i quartieri del primo municipio sicuramente è una grande soddisfazione».La Fondazione Megamark, creata nel 2000 per sostenere i collaboratori in caso di malattia, ha allargato progressivamente il proprio raggio di azione, con iniziative di carattere sociale e culturale. Tra queste, il bando 'Orizzonti Solidali', giunto all'ottava edizione e rivolto al terzo settore pugliese che, dal 2012, ha finanziato complessivamente 86 progetti in Puglia con oltre 1,5 milioni di euro. Dal 2016 promuove anche il premio letterario "Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi", destinato alle opere prime di narrativa italiane. Lo scorso marzo, con la diffusione della pandemia in Italia, la Onlus ha devoluto 400 mila euro al sistema sanitario della Regione Puglia per attrezzare nuovi posti letto negli ospedali e nelle rianimazioni, acquistare materiali, macchinari e quanto ritenuto necessario a fronteggiare l'emergenza.«Per noi quest'albero rappresenta la lucee soprattutto il cuore che ci mettiamo nel donare a tanta famiglie un Natale diverso, perché un po' di luce serve in questo periodo buio. Occasione anche per celebrare i 20 anni di Fondazione nata nel giorno di San Nicola il 6 dicembre».