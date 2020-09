A Bari spegne tre candeline l’atelier di bellezza di Salvo Binetti

Spegne tre candeline l'atelier di bellezza di Bari dell'hairstylist Salvo Binetti. Nato come salone pilota del brand TONIPELLEGRINO Art And Science, è stato inaugurato il 18 settembre del 2017. In questi tre anni il salone ha portato in città una filosofia di lavoro che mette al primo posto gli studi morfologici e cromatici per la valorizzazione della bellezza di ogni ospite. Ha inoltre attivato tante collaborazioni con altre realtà imprenditoriali del territorio, portando avanti sinergie legate principalmente alla moda.Tenace e vulcanico, Salvo Binetti si avvicina al mondo della bellezza giovanissimo. La sua prima esperienza nel campo dell'hairstyle è in un salone a Molfetta (Ba), sua città natale. Dopo alcuni anni si trasferisce a Firenze ed entra nel team di Carlo Bay. Chiuso questo capitolo, ritorna a Bari e apre il suo primo salone.L'incontro con Toni Pellegrino nel 2010 segna l'inizio di un importante percorso di crescita professionale che prende il via all'interno del gruppo The Best Club by Wella Professionals. Sotto la direzione creativa di Pellegrino, Salvo ha l'incarico di coordinatore locale del gruppo; nel 2016 entra nel team creativo, e dal 2017 è direttore tecnico del gruppo insieme con Eveline Pellegrino.Binetti ha messo in archivio la partecipazione a grandi eventi come le Olimpiadi di Londra (2012) e le Olimpiadi Invernali di Sochi (2014). Tante in questi anni anche le partecipazioni alla Settimana della Moda Milanese con il lavoro in backstage per Mario Dice, Capucci, Serdar, Ferragamo e Marco Rambaldi. E tra pochi giorni sarà nuovamente impegnato nel dietro le quinte delle sfilate meneghine.A Salvo e al suo team l'augurio di raggiungere nuove mete e nuovi successi.