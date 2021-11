Social Video 3 minuti A Bari arriva BMW iX: ecco la vettura 100% elettrica ed ecosostenibile

Un'auto con un'anima "green", capace di calarsi al meglio in un contesto urban. Maldarizzi Automotive ha dato il benvenuto alla Nuova BMW iX con un evento esclusivo nel centro di Bari.La serata ha sancito l'approdo del nuovo modellonegli showroom di Maldarizzi Automotive S.p.A. e sulle strade italiane. La nuova iX è completamente elettrica e 100% ecosostenibile: tutti i materiali sono riciclabili. La griglia anteriore, oltre ad essere una novità dal punto di vista estetico, contiene polimeri che riescono ad autorigenerarsi in caso di rottura, risolvendo così danni superficiali.Due le versioni in commercio: la 40E ha un'autonomia di 420 chilometri, mentre la 50E arriva a percorrere fino a 630 chilometri con una carica.Una vettura che combina il piacere di guida senza emissioni, l'agilità sportiva e un design all'avanguardia, interni spaziosi e di lusso, connettività e servizi digitali per una nuova interpretazione della modalità sostenibile.La BMW iX ha alcuni testimonial d'eccezione: Chiara Ferragni ha recentemente postato una foto accanto alla vettura elettrica mentre la casa automobilistica ha consegnato un'auto a Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset."Parliamo di una vettura totalmente green che si cala nel contesto urban ma che è perfetta anche per viaggiare – spiega il Cavaliere Nicola Maldarizzi, presidente Maldarizzi Automotive S.p.a. -. Quattro ruote motrici, due motori indipendenti anteriori e posteriori, oltre 600 km di autonomia: si tratta di un modello davvero eccezionale".