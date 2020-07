"MoveU", SOA Corporate rivoluziona la mobilità in Puglia e Basilicata

Social Video 3 minuti La piattaforma made in Puglia di noleggio con conducente: "MoveU"

Creare una nuova mobilità in alcune zone del territorio ancora sprovviste di infrastrutture adeguate, ma soprattutto offrire un servizio efficiente al turista. Nasce in Puglia la prima piattaforma italiana di noleggi con conducente.È stata presentata nel pomeriggio di ieri, nella sala conferenze dell'Interporto di Bari,. Una piattaforma che conta già su circa 50 Ncc associati, in grado di coprire le intere regioni di. A promuoverla è, colosso della logistica, nell'ambito del trasporto e della distribuzione delle merci, che entra dunque ufficialmente nelMoveU è la risposta per le esigenze più disparate per viaggiare o spostarsi in Puglia e Basilicata grazie alla chiara e intuitiva, semplice e veloce da utilizzare. La possibilità di capire in pochissimi passaggi le disponibilità, le condizioni, i prezzi e di scegliere l'auto più adatta alle esigenze del turista differenzia il servizio offerto dagli Ncc rispetto a quello dei Taxi.Numerosi, anche, i vantaggi: dalla cancellazione gratuita della prenotazione fino a 24 ore prima dell'orario di partenza all'assenza di supplementi nel caso di ritardi nei voli o di traffico intenso sulle strade. Ad illustrarne il funzionamento, nel corso della presentazione in cui è intervenuta in videoconferenza l'assessore all'Industria Turistica della Regione Puglia, Loredana Capone, è stato Claudio di Cillo, Project Manager MoveU.All'incontro hanno partecipato anche il Coordinatore Turismo Confindustria Puglia Massimo Salomone e il presidente AssoTurismo Confesercenti Puglia Francesco De Carlo. «MoveU – ha spiegato Salomone – diventa un volano importante per la ripartenza in sicurezza e soprattutto per la crescita dei flussi turistici nella nostra regione».«Il progetto – ha aggiunto De Carlo – aggrega, porta tecnologia e mette in contatto la filiera turistica, collegando ospitalità e servizi di informazione che erogano questo tipo di servizio».Nelle prossime settimane MoveU proporrà anche alcuni itinerari turistici, studiati con la collaborazione della travel blogger Manuela Vitulli. «Racconterò – ha detto la travel blogger nel corso della presentazione – la costruzione di piccoli itinerari perseguibili con l'ausilio di Ncc per soddisfare le esigenze di tutte quelle persone che hanno poco tempo a disposizione per i propri viaggi e vogliono accorciare le tempistiche per esplorare quanto più possibile le zone più belle di Puglia e Basilicata».