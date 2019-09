Maldarizzi e LoJack uniti per la sicurezza

, società del Gruppo CalAmp leader nelle soluzioni telematiche per l'Automotive e nel recupero dei veicoli rubati, e, azienda leader nel mercato automobilistico, con sedi dislocate tra la Puglia e la Basilicata nei servizi, hanno annunciato oggi la partnershipche sarà presentata nel corso della, in programma a Bari dal 14 al 22 settembre.Grazie a quest'accordo LoJack e Maldarizzi intendono unire le forze per arginare quella che in Puglia è una vera e propria piaga sociale, i furti d'auto, e garantire sicurezza e protezione agli automobilisti e alle loro famiglie attraverso vetture connesse.Secondo un'analisi condotta da LoJack Italia sui dati del Ministero dell'Interno, dopo 5 anni di calo, lo scorso anno a livello nazionale i furti d'auto sono tornati a crescere (nel 2018 105.239 casi, +5,2% vs il 2017). Un'inversione di tendenza preoccupante, aggravata anche dalla percentuale di auto rubate ritrovate, ferma al 40%. La Puglia figura tra le Regioni più colpite: terza, dopo Campania e Lazio con quasi 18mila sottrazioni e nel 2018 il fenomeno ha registrato un ulteriore significativo aumento nella Regione (+15%), che conferma la difficoltà di un efficace contrasto.Allo scopo di proteggere i propri clienti, grazie alla partnership annunciata oggi le vetture vendute da Maldarizzi Automotive saranno dotate della nuovache integra la, che garantisce percentuali di ritrovamento pari al doppio della media nazionale, con iche rendono la vettura connessa.Da una parte, quindi, la tecnologia in radiofrequenza, non schermabile e in grado di rilevare i veicoli in posti nei quali gli altri sistemi sono meno efficaci (container, parcheggi sotterranei e garage); la partnership unica con le Forze dell'Ordine, sui cui mezzi sono installate speciali unità per rintracciare e recuperare rapidamente i veicoli rubati; una centrale operativa sempre al servizio dell'automobilista; il team sicurezza LoJack che ogni giorno supporta sul campo le Forze di Polizia nelle attività di localizzazione, recupero e restituzione del veicolo al proprietario. Dall'altra innovativi servizi di connessione targati LoJack, tutti disponibili su APP per il driver, che renderanno ancora più sicura la vettura e i suoi occupanti: dalla localizzazione del veicolo alla verifica del chilometraggio, dello stato di carica della batteria, dei percorsi compiuti e dello stile di guida, fino alla manutenzione preventiva con la segnalazione al concessionario di eventuali avarie e malfunzionamenti del veicolo o incidenti per il necessario supporto meccanico e sanitario. Senza dimenticare i conseguenti vantaggi per il proprietario del veicolo in termini di risparmio sulle polizze assicurative."L'acquisto dell'auto", ha evidenziato, Sales Director di LoJack Italia, "rimane il secondo investimento più importante di una famiglia. L'impatto del furto sui conti privati è devastante e il mantenimento in perfette condizioni del veicolo è un elemento fondamentale per la sicurezza di chi lo guida: questi sono i principi che muovono lo sviluppo delle soluzioni LoJack mettendo a disposizione l'unicità della nostra tecnologia per il beneficio dei clienti. Ma è solo facendo sistema con le Forze dell'Ordine e con un'azienda di riferimento sul territorio che tutto questo valore può arrivare al cittadino. Ecco perché troviamo in Maldarizzi il partner perfetto che condivide con noi questo ruolo sociale delle nostre attività. Oggi il messaggio per la Fiera è chiaro: tutti uniti per la sicurezza"."Il tema della sicurezza è di enorme importanza sul nostro territorio, in particolare per il settore automotive", ha dichiarato il Cav. Lav. Dott. Francesco Maldarizzi, CEO della Maldarizzi Automotive, "Il nostro obiettivo è quello di contribuire a costruire una cultura sul tema della mobilità, garantendo i migliori servizi al consumatore e portando innovazione. La partnership con LoJack Italia è un tassello significativo in questo contesto e siamo fieri di questa collaborazione poiché ci garantisce l'affidabilità di un partner a livello globale, ma soprattutto la possibilità di offrire soluzioni per la protezione e la sicurezza dei nostri clienti".In occasione della Nuova Fiera di Levante Maldarizzi offrirà ai propri clienti la sostituzione dell'attuale sistema antifurto con il sistema di protezione avanzata LoJack a condizioni decisamente agevolate. Nei padiglioni 71, 85, 81 e 86-89 si potrà aderire allagrazie ad un coupon che permette di acquistare l'antifurto LoJack con uno sconto pari al valore a nuovo del vecchio antifurto installato.