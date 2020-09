"La Puglia ce la fa", Emiliano presenta il video elettorale: «Una storia d'amore»

Social Video 1 minuto "La Puglia ce la fa", lo spot elettorale di Michele Emiliano

«Questo non è uno spot elettorale. È una storia d'amore. Tra noi pugliesi e la nostra terra». Michele Emiliano affida a un video il senso del suo impegno al servizio dei pugliesi. Novanta secondi, le immagini di una vita e di una storia bellissima che si chiama Puglia.Le sue parole: «Siamo innamorati della nostra terra. La amavamo da ragazzi. E abbiamo continuato ad amarla, sempre, ogni giorno della nostra vita. E non l'abbiamo mai abbandonata. Siamo rimasti qui a lottare insieme contro gli abusi, contro le ingiustizie, contro quelli che pensano che il figlio del ricco abbia più diritti di quello del povero, o che il cittadino del nord abbia più diritti di quello del sud. Sono stato sempre qui, insieme a voi, sia nei giorni di festa sia quando sul futuro è calata la notte e tutti abbiamo avuto paura. Ma la notte è anche il momento in cui nascono i sogni. E adesso è tempo di rimetterci in cammino, per realizzarli insieme. Non sarà facile. Perché siamo chiamati a combattere contro chi vorrebbe riportarci indietro, ai tempi in cui la Puglia, per sedersi al tavolo dei grandi, doveva chiedere il permesso. Quel tempo non deve tornare. Perché noi siamo pugliesi, e i piedi in testa oggi non ce li facciamo mettere più. Combatteremo fianco a fianco, per altri 5 anni, per una Puglia capace di cambiare e creare opportunità sempre nuove, per imprenditori e lavoratori, per i giovani e per quelli che giovani non sono più, per i cittadini più forti e per quelli più fragili, per chi la pensa come me e anche per chi non è d'accordo. Perché noi la Puglia la amiamo, e la amiamo tutta quanta. Tutta intera. La Puglia ce la fa».La regia è di Nicolò Accettura, produzione Film Found Family.