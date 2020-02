Il Papa a Bari incontra i Vescovi del Mediterraneo. LA DIRETTA

L'arrivo del Pontefice in streaming su BariViva

Il giorno tanto atteso è arrivato. Papa Francesco sarà a Bari a partire dalle 8.30. Grazie a Vatican News seguiremo in diretta l'arrivo del Pontefice nella Basilica di San Nicola, per l'incontro con i vescovi del Mediterraneo e la celebrazione della Santa Messa, alle 10.40 in Corso Vittorio Emanuele II.