La nuova “Tonale” in mostra negli showroom di Maldarizzi

Social Video 5 minuti Tonale Private Preview da Maldarizzi

Batte forte il cuore dell'"alfista" quando il velo scopre lentamente le forme sinuose della Tonale: gli appassionati presenti nella sede Maldarizzi di via Oberdan 2 a Bari esplodono in un applauso nella visione in anteprima di questa straordinaria Alfa Romeo protagonista di una nuova era.Una "edizione speciale" dall'inconfondibile design italiano, il tricolore sugli specchietti, una forma unica che esprime dinamismo e personalità tipici della dimensione più sportiva del DNA Alfa Romeo. La tecnologia innovativa delle motorizzazioni Hybrid e dei sistemi di infotainment posiziona Tonale al top della sua categoria. Il design Alfa Romeo cattura l'attenzione: scocca in Dark Miron con accenti in Matt Miron e l'inconfondibile Calandra, le luci LED Matrix e cristalli posteriori oscurati garantiscono un look perfetto per ogni viaggio.Audace, dinamica, con un design inconfondibile, Tonale proietta Alfa Romeo verso il futuro con una tecnologia all'avanguardia e motorizzazioni ibride create per offrire un'esperienza di guida in puro stile Alfa Romeo, con una configurazione estremamente ricca di contenuti tecnologici e di connettività, caratterizzata dalla tipica sportività., gli elementi heritage come la "GT Line" e il design dei cerchi in lega da 20'', che richiama il concetto del "disco telefonico", mettono in risalto uno stile audace, caratterizzato dai proiettori Full-LED Matrix 3+3 e impreziosito dall'esclusivo logo Speciale sul montante.Tonale "EDIZIONE SPECIALE" è proposta in configurazione Hybrid con motore 1.5 4 cilindri da 130 CV abbinato alla nuova trasmissione automatica a doppia frizione a sette marce nella quale è integrato un motore elettrico "P2" 48V da 15 kW e 55 Nm, per una esperienza di guida unica ed elettrificata.L'emozione nella voce del cav. Francesco Maldarizzi ed in quella di Ygor Conte che ci raccontano di questa nuova stella Alfa Romeo.