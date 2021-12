Il lungomare di Bari risplende per Natale grazie all'albero di Megamark

Non solo il centro cittadino è pronto a festeggiare il Natale a Bari. Da ieri sera anche il lungomare risplende di luci natalizie grazie all'albero di Natale che Fondazione Megamark ha installato su largo Giannella.Alto 30 metri e adornato da 100 mila luci, realizzato dalla MarianoLight, l'azienda salentina famosa in tutto il mondo per le sue sculture di luci, è stato acceso nella serata dell'Immacolata.«Si avvicina il secondo Natale in era Covid e, in questo periodo storico senza precedenti– dichiara il Cavaliere del Lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione e del Gruppo Megamark - sentiamo tutti il bisogno di un po' di normalità, di assaporare le piccole gioie della vita e riscoprire il calore degli affetti, incantanti dalla magia del Natale. Anche quest'anno vogliamo dare un contributo affinché sia meno buio, facendo sentire la nostra vicinanza soprattutto alle famiglie più bisognose di aiuto. L'augurio è che tutti possano vivere queste festività natalizie con maggiore serenità».«Per la gioia dei tanti bambini e dei tanti baresi - sottolinea il presidente del Municipio I, Lorenzo Leonetti - il gruppo Megamark torna ad abbellire largo Giannella con un grande cuore pieno di speranza e serenità. La vicinanza degli imprenditori baresi ci rende amministratori felici e fieri di essere una bellissima e affiatata comunità».