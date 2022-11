8 foto Maldarizzi Automotive presenta Avenger, la prima Jeep 100% elettrica

Mostrata in private preview negli spazi di Maldarizzi Automotive in via Oberdan 2 a Bari la nuova, la prima Jeep 100% elettricaIl modello moderno e compatto, disponibile 100% elettrico o con motorizzazione turbo benzina, offre molto più spazio, un design interno versatile e combina il DNA Jeep con tecnologia all'avanguardia.Nel pomeriggio di ieri il modello caratterizzato da un design pulito e intuitivo è stato mostrato al pubblico nello showroom Maldarizzi, potendo così guardare da vicino la grande novità in casa Jeep.Di seguito l'intervista apresidente di Maldarizzi Automotive, in occasione della presentazione della nuova Avenger.